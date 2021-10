Ein richtungsweisendes Spiel in der Europa League steht am morgigen Donnerstag für den SK Rapid Wien auf dem Programm. Die Wiener liegen nach zwei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Platz. Mit einer Niederlage gegen Dinamo Zagreb würde ein möglicher Aufstieg in die K.o.-Runde in weite Ferne rücken. Mit einem Heimerfolg würden die Grün-Weißen die Chance wahren.

"Wir brauchen Entschlossenheit und Überzeugung"

"Wenn wir dabei bleiben wollen, sollten wir gewinnen und das streben wir an. Aber wir wissen, dass Dinamo Zagreb eine gute Mannschaft ist. Das hat man gegen Genk gesehen", sagt Didi Kühbauer am Mittwoch. Der Burgenländer weiß, dass seine Schützlinge im internationalen Geschäft "noch eine bessere Leistung" als in der Liga brauchen, damit man zu Punkten kommt. "International hängen die Trauben noch höher", stellt Kühbauer klar.

In der Liga hinkt der Rekordmeister den eigenen Ansprüchen aber nach wie vor weit hinterher. Nach elf Runden liegen die Hütteldorfer mit nur zwölf Punkten auf Platz acht. Viel spricht nicht für die Wiener vor dem Duell gegen Zagreb, doch "wenn jeder dran glaubt und an die Grenzen geht, ist es machbar", ist Kühbauer überzeugt.

Der 50-Jährige weiß jedoch auch, welche Attribute seine Schützlinge auf den Platz bringen müssen: "Mut ist das richtige Wort. Wir brauchen auch Entschlossenheit und Überzeugung. Wir müssen in die Zweikämpfe reingehen, um sie zu gewinnen und nicht nur, um sie zu bestreiten", so der Rapid-Coach, der sein Team in der Außenseiterrolle sieht.

Robert Ljubicic, der kroatische Wurzeln hat, spricht von einem "besonderen Spiel. Für mich persönlich ist es ein super Spiel, weil es das erste Spiel in der Europa League ist, in dem ich von Anfang an spielen kann", sagt der 22-Jährige. Die kroatische Liga verfolgt Ljubicic zwar nicht, doch die letzten drei, vier Spiele von Zagreb habe er sich angesehen. "Sie sind mental sehr stark - das zeichnet diese Mannschaft aus. Sie haben Qualität, aber wir werden uns gut einstellen", sagt Ljubicic.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL