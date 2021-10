Die Youngsters des FC Salzburg haben am dritten Spieltag der UEFA Youth League den zweiten Sieg gefeiert. Die Jungbullen fertigten die Altersgenossen des VfL Wolfsburg 3:0 ab. Justin Omoregie brachte die U19 des FC Salzburg in Führung (37.). Daniel Owusu (81.) und ein Eigentor von Matthew Meier (88.) besiegelten den klaren Heimerfolg der Jungbullen.

In der 37. Minute gingen die bis dahin dominanten Jungbullen verdient in Führung. Wolfsburgs Matthew Meier fuhr bei einem Freistoß von Justin Omoregie im Strafraum den Ellbogen aus und beging eigentlich ein klares Handspiel. Ein Elfmeter war jedoch nicht notwendig, da der Ball unhaltbar ins Tor der Wölfe abgefälscht wurde - 1:0.

Ab der 73. Minute wurde es richtig schwer für den VfL, nachdem Garcia MacNulty Gelb-Rot gesehen hatte. In der 81. Minute sorgte der eingewechselte Daniel Owusu mit seinem allerersten Ballkontakt in diesem Spiel für die Entscheidung. Owusu musste nach einem Querpass von Omoregie nur mehr den Fuß hinhalten.

Für den 3:0-Endstand sorgte der Unglücksrabe des Tages: Matthew Meier. Der 17-Jährige hielt bei einer scharfen Hereingabe von Omoregie den Fuß hin und traf unglücklich ins eigene Tor. Bereits beim 1:0 der Jungbullen hat Meier den Ball entscheidend abgelenkt.

In der Tabelle liegt die U19 des FC Salzburg auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf Leader Sevilla beträgt nur einen Punkt.

Rene Aufhauser resümiert: „Ich glaube, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war! Wir waren drückend überlegen, hatten einzig bei der einen Chance von Wolfsburg etwas Glück. Die Burschen haben gegen den robusten Gegner dagegengehalten und die Partie, die wegen des Spielstands lange auf Messers Schneide stand, durch Daniel Owusu entschieden. Kompliment an die Burschen! Dass so viele „Homegrown“-Spieler dabei waren, ist eine Riesenauszeichnung für die Akademie, wo hervorragende Arbeit betrieben wird. Dass sie dann auch bei diesem Bewerb so performen, macht uns alle richtig stolz!“

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images