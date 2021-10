Auf den SK Sturm Graz wartet am Donnerstag in der Europa League gleich der nächste Hammer-Gegner, wenn der spanische Tabellenführer Real Sociedad in Graz-Liebenau gastiert. Die Grazer haben nach zwei Spieltagen noch keinen Punkt auf dem Konto. Vielleicht klappt es ja am Geburtstag von Christian Ilzer: Der Chefcoach feiert morgen seinen 44er.

"Wir sind wieder krasser Außenseiter"

Auf die Schwarz-Weißen wartet aber ein äußerst schwieriger Gegner, wie auch Christian Ilzer weiß: "Real Sociedad ist eine typisch spanische Mannschaft. Ihre Kernkompetenz ist das Positionsspiel und der Ballbesitz. Über die Stärke des spanischen Tabellenführers braucht man nicht viel sagen. Es wird eine Mega-Aufgabe für uns, wir sind wieder krasser Außenseiter. Aber es gibt immer Wege, um überraschen zu können, und diese wollen wir finden", sagt Ilzer am Mittwoch.

Bitter für den SK Sturm wiegt der Ausfall von Stefan Hierländer, der wegen einer Knieblessur ziemlich sicher nicht spielen wird können. Hinter dem Einsatz von Stefan Hierländer stehe ein "großes Fragezeichen", betont Ilzer. "Es schaut so aus, als wäre kein Einsatz möglich", so der Sturm-Coach weiter.

Stand Mittwochnachmittag waren 14.000 Tickets verkauft. Christian Ilzer freut sich wieder auf ein tobendes Stadion: "Wir haben gegen PSV nach dem Anschlusstor erlebt, was Zuschauer bewirken können. Da hat nur der Ausgleichstreffer gefehlt, dann hätte das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf genommen", blickt der 43-Jährige auf das letzte Heimspiel in der Europa League zurück.

Der Respekt vor dem Gegner ist aber sehr groß: "Sie haben eine sehr kompakte Mannschaft, die in der Liga sehr wenig Gegentore kassiert hat", weiß Ilzer. In der laufenden Meisterschaft haben die Basken erst sieben Gegentreffer erhalten. "Ich habe aber Ideen, wie man eine solche Mannschaft vor Probleme stellen kann. Wir müssen aber in allen Bereich an die Grenzen gehen und nicht nur 25 Minuten lang. Ein Spiel von uns auf höchstem Level ist gefragt", weiß der Sturm-Coach.

Video: Die Pressekonferenz mit Christian Ilzer und Jon Gorenc-Stankovic

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller; Video: SK Sturm TV/Youtube