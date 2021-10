Der SK Rapid Wien trifft am Donnerstagabend in der Gruppenphase der UEFA Europa League zu Hause auf Dinamo Zagreb. Rapid-Cheftrainer Didi Kühbauer sieht sein Team einmal mehr in der Rolle des Außenseiters, der jedoch einen Sieg einfahren sollte, wenn man die K.o.-Runde nicht schon nach drei Spieltagen abschreiben möchte.

Rapid möchte mit "Mut, Entschlossenheit und Überzeugung" auftreten

Nach den Niederlagen gegen Genk und West Ham halten die Hütteldorfer nach zwei Spieltagen bei null Punkten und keinem geschossenen Tor. Deshalb weiß Kühbauer: "Wenn wir in der Gruppe dabeibleiben wollen, müssen wir gewinnen."

Das 1:1 gegen Austria Klagenfurt vom vergangenen Wochenende haben die Wiener bereits abgehakt. Kühbauer scherzte: "Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was am Wochenende war, denn ich lebe nicht in der Vergangenheit", so der Rapid-Coach.

Mit "Mut, Entschlossenheit und Überzeugung" möchten die Wiener das Duell gegen den kroatischen Rekordmeister in Angriff nehmen. Das Stadion in Hütteldorf wird mit 23.500 Fans ausverkauft sein. Ob es vom Rapid-Fansektor lautstarke Unterstützung geben wird (gegen WSG Tirol gab es einen Protest wegen der in Wien geltenden 2G-Regel) bleibt abzuwarten.

