Schlechte Nachrichten für den SK Rapid Wien: Die Disziplinarkammer der UEFA verhängte am Donnerstag gegen den österreichischen Rekordmeister eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro. Zudem untersagt die UEFA den Hütteldorfern, Karten für das Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb (4. November) zu verkaufen. Der Gästesektor in Zagreb wird also gesperrt bleiben.

Der Grund für die Geldstrafe sowie für die Sektorsperre in Zagreb: Einige Rapid-Fans hatten sich am 30. September in London gegen West Ham danebenbenommen und immer wieder Gegenstände in Richtung der Heimfans geworfen. Auch englische Anhänger haben diverse Gegenstände Richtung Gästesektor geworfen.

Auch die Londoner kassierten von der UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro. Diese muss in den nächsten 90 Tagen bezahlt werden.

Die Ausschreitungen im Video

