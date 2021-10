Der LASK hat auch im vierten internationalen Auswärtsspiel in dieser Saison einen deutlichen Sieg eingefahren. Die Linzer feierten am dritten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Europa Conference League einen 3:0-Erfolg gegen Alashkert Martuni. Hong, Goiginger und Michorl erzielten die Treffer der Oberösterreicher.

"Die Situation ist schwierig, wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen"

"Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, mit der Leistung nicht. Wir haben noch in vielen Bereichen Luft nach oben. Der Anspruch muss sein, dass wir einen deutlich mutigeren Auftritt an den Tag legen", zeigte sich LASK-Coach Andreas Wieland kritisch.

"Sicher: Die Situation ist schwierig, wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen. Wir zeigen die Qualität über gewisse Phasen im Spiel, aber wir müssen das stabiler und länger auf den Platz bringen. Wir müssen den Blick nach vorne richten", so Wieland weiter.

Andreas Wieland sieht in vielen Aspekten des Spiels Verbesserungspotenzial: "Wir haben einen klaren Plan, wie wir im Ballbesitz Ebenen bilden und überspielen. Wir sind da teilweise zu kurz geworden und haben den Gegner zum Pressing eingeladen", kritisierte Wieland. Auch im Spiel gegen den Ball sah der LASK-Coach einige Schwächen. "Wir haben uns zu leicht überspielen lassen und sind selten in Situationen gekommen, wo wir den Gegner doppeln können. Wir haben auch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, Bälle nach Balleroberungen in Zonen zu bringen, wo es gefährlich wird."

Dario Maresic resümierte: "Es war ganz wichtig, dass wir zu Null gespielt haben. Wir können uns noch in allen Bereichen verbessern. Leider haben wir die Leistung nicht über 90 Minuten durchgebracht. Aber drei Punkte sind drei Punkte."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal