Für den FC Flyeralarm Admira steht an diesem Wochenende ein wichtiges Heimspiel am Programm. Die Panther empfangen in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, 23. Oktober, den Tabellenletzten WSG Tirol. Anpfiff in der BSFZ-Arena ist um 17 Uhr.

"Die Tiroler sind sicherlich besser, als ihr aktueller Tabellenplatz hergibt"

Andreas Herzog sagt vor dem Heimspiel in der Südstadt: „Wir haben uns in den letzten Wochen dahin entwickelt, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Die Tiroler sind sicherlich besser, als ihr aktueller Tabellenplatz hergibt. Es wird keine einfache Partie, wir brauchen eine absolute Topleistung. Die drei Punkte sind das klare Ziel", gibt der Rekordteamspieler aus.

Verzichten muss Herzog auf Joseph Ganda (Knieverletzung), Dominik Starkl (Knöchelverletzung), Sebastian Bauer (Unterschenkelverletzung) und Filip Ristanic (Leiste). Ein Einsatz von Luca Kronberger ist nach seinem Bänderriss im linken Knöchel fraglich.

Yannick Brugger betont vor dem Duell gegen den Letzten: „In der Tabelle liegen fast alle Klubs eng beieinander. Mit einem Sieg kann man viel bewirken. Das ist auch unser erklärtes Ziel am Samstag. Wir wollen uns mit einem Erfolg weiter von WSG Tirol absetzen. Wir sind gut drauf, haben in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt und gehen daher mit breiter Brust in die Partie."