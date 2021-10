Gelingt den Veilchen der erste Heimsieg in dieser Saison? Im heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen die SV Ried startet der FK Austria Wien den siebenten Versuch in dieser Spielzeit. Nach elf Runden rangiert die Austria mit nur 12 Punkten auf Rang elf. Die Rieder halten aktuell bei 13 Punkten und sind Tabellenfünfter.

Austria brennt auf ersten Heimsieg

„Wir wissen welche Sprünge mit Siegen möglich sind. Ein Erfolg am Samstag wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind optimistisch, dass wir gegen Ried unseren ersten Heimsieg holen können“, betont Trainer Manfred Schmid.

Auch Markus Suttner, der vor seinem 300. Pflichtspiel für die Austria steht, blickt dem Heimspiel positiv entgegen: „Wenn wir gegen Ried wieder mit derselben Energie und Leidenschaft ans Werk gehen wie in den letzten Wochen, bin ich optimistisch, dass wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden werden."

Die SV Ried konnte keines der letzten fünf Ligaspiele gewinnen und lächzt nach einem Erfolgserlebnis: „Die Austria ist ein sehr variabler Gegner. Sie haben sich seit dem Saisonauftakt extrem gesteigert. Es ist eine junge, giftige und sehr mutige Truppe“, weiß Ried-Coach Christian Heinle.

„Wir werden versuchen, in Wien den nächsten Schritt zu machen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir müssen wieder aktiv und mutig spielen und dürfen uns nicht verstecken. Wir wollen in Wien punkten, dafür müssen wir auch Torchancen kreieren", so Heinle weiter.

Zum Auftakt dieser Bundesliga-Saison siegte die SV Ried am 25. Juli 2021 in der „josko ARENA“ gegen die Austria mit 2:1.

