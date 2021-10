Drei Tage nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Dinamo Zagreb in der Europa League plant der SK Rapid Wien, auch in der Bundesliga voll anzuschreiben, wenn die Wiener auswärts auf den TSV Hartberg treffen. Mit einem vollen Erfolg in der Oststeiermark würden die Hütteldorfer erstmals seit langer Zeit wieder in die obere Tabellenhälfte vorstoßen.

Kühbauer: "Der Sieg gegen Dinamo Zagreb sollte uns Selbstvertrauen geben"

Saisonübergreifend sind die Wiener bereits seit sieben Auswärtsspielen sieglos: "Wir wollen es gegen Hartberg viel besser machen als im ersten Duell zum Saisonauftakt", erinnert sich Kühbauer an die 0:2-Pleite zum Saisonauftakt. Der Sieg gegen Dinamo Zagreb am Donnerstag sollte den Hütteldorfern "Selbstvertrauen geben und die Köpfe freimachen", hofft der Rapid-Coach.

Seine Mannschaft müsse "in allen Belangen bereit sein, um die angestrebten drei Punkte zu erringen. Es liegt an uns, dass wir ein gutes Match machen und wenn wir die gleiche Mentalität wie am Donnerstag gegen Dinamo an den Tag legen, bin ich überzeugt, dass uns das auch gelingt", sagt der 50-jährige Burgenländer.

Hartberg-Trainer Kurt Russ sagt: „Mit Rapid erwartet uns ein ganz schwerer Gegner. Sie haben gestern in der Europa League bewiesen, dass sie top drauf sind und eine super Performance gezeigt. Wir freuen uns riesig auf das Spiel, weil wir wissen, dass wieder viele Zuschauer kommen werden, die uns nach vorne treiben. Für uns gilt es, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen müssen. Es ist wichtig, dass wir wenig zulassen und auf die Kleinigkeiten aufpassen. Wir möchten unbedingt zuhause noch einmal 3 Punkte einfahren. Das wäre wichtig für uns und auch für unsere Fans und dafür werden wir alles geben. Wir sind motiviert und voller Vorfreude.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Hartberg 4.00 | Unentschieden 3.75 | Rapid 1.80

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.