Drei Tage nach dem klaren 3:0-Auswärtssieg in der Conference League gegen Alashkert empfängt der LASK in der 12. Runde der Bundesliga den SCR Altach. Die Linzer hinken ihren Ansprüchen in der Liga weit hinterher, haben nur zwei der ersten elf Partien gewonnen. Auch der SCR Altach konnte bisher zwei Saisonduelle für sich entscheiden und hält wie der LASK bei zehn Punkten.

Damir Canadi: "Ich erwarte mir ein Duell auf Augenhöhe"

„Den Auswärtssieg in Armenien haben wir gut analysiert und blicken jetzt schon auf Sonntag. Mutiger, effizienter, konsequenter - das sind die Schlagworte, die bereits in den letzten Wochen unser Ziel waren und es auch gegen Altach sein werden. Ich will von der Mannschaft über 90 Minuten eine durchgängig gute Leistung sehen. Nach dem Spiel will ich sagen können, dass das Ergebnis der Leistung entsprochen hat", sagt LASK-Coach Andreas Wieland, der trotz des deutlichen Sieges in Armenien Kritik an der Mannschaft übte.

Das Hinspiel in Altach hat der LASK mit 1:0 für sich entschieden. Zudem konnten die Linzer die letzten acht Pflichtspiele gegen Altach allesamt für sich entscheiden. Verzichten muss der LASK am Sonntag auf Petar Filipovic, Tobias Lawal, Yannis Letard, Marko Raguž und Philipp Wiesinger.

Altach-Coach Damir Canadi erwartet gegen den LASK eine intensive Partie: „Gegen den LASK erwartet uns ein Spiel mit sehr vielen Zweikämpfen und vielen Bällen hinter die Abwehr. Sie sind unter Wieland wieder mehr zu ihren alten Tugenden zurückgekehrt. Das heißt, dass sie den einfachen Fußball forcieren und schnell geradlinig in die Spitzen spielen. Ich bin der Meinung, dass die Tabelle nach elf Spielen nicht lügt und erwarte mir deshalb ein Duell auf Augenhöhe."

