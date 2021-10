Der SK Rapid Wien muss am Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg auf Kapitän Max Hofmann verzichten. Der 28-Jährige hat sich im Europa-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb einen Nasenbeinbruch zugezogen und wird noch am heutigen Freitag operiert.

"Wir müssen in allen Belangen bereit sein, um die angestrebten drei Punkte zu erringen"

"Daher fällt er natürlich am Sonntag definitiv aus, aber wir gehen davon aus, dass er in wenigen Tagen schon wieder mit einer Maske ins Training einsteigen kann", betont Rapid-Coach Didi Kühbauer. "Für Maxi ist ein Nasenbeinbruch ja schon fast so wie für andere ein Schnupfen, daher weiß er gut damit umzugehen", scherzt der gebürtige Burgenländer.

In der Bundesliga wollen die Grün-Weißen am Wochenende endlich wieder voll anschreiben: "Wir wollen es gegen Hartberg viel besser machen als im ersten Duell zum Saisonauftakt. Der gestrige Sieg gegen Dinamo Zagreb sollte uns jetzt wirklich Selbstvertrauen geben und die Köpfe freimachen, auch wenn uns gegen die Steirer ein ganz anderes Match erwartet. Wir müssen in allen Belangen bereit sein, um die angestrebten drei Punkte zu erringen. Es liegt an uns, dass wir ein gutes Match machen und wenn wir die gleiche Mentalität wie am Donnerstag gegen Dinamo an den Tag legen, bin ich überzeugt, dass uns das auch gelingt", wird Kühbauer in einer Aussendung des Klubs zitiert.

Seit dem Aufstieg der Oststeirer hatte Rapid bislang fünfmal ein Gastspiel in der Profertil Arena, die Bilanz fällt mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage (0:3 beim ersten Auswärtsligaspiel unter Didi Kühbauer als grün-weißer Cheftrainer) positiv aus. Beim bislang letzten Duell in Hartberg gelang Grün-Weiß im Dezember 2020 ein 3:1-Auswärtserfolg, bei dem Kelvin Arase mit einem Doppelpack und Ercan Kara die Treffer beisteuerten. Der ÖFB-Teamstürmer ist übrigens mit vier Toren (bei sechs Einsätzen) der erfolgreichste Rapid-Schütze gegen Hartberg.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie