Salzburg-Sportchef Christoph Freund ließ nach dem klaren 4:1-Heimsieg des FC Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz mit einem überraschenden Statement in der "Transfer-Causa" Karim Adeyemi aufhorchen. Nachdem es von diversen Seiten geheißen hat, dass der 19-Jährige bereits im Winter den Schritt ins Ausland machen wird, geht der Sportchef der Bullen von einem Verbleib bis Sommer 2022 aus.

"Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Das ist ganz klar der Plan in seinem Kopf und auch in unserem", ließ Freund im Interview mit Sky aufhochen.

Auf die Nachfrage des Reporters, ob dies fix sei, entgegnete der Sportchef der Salzburger: "Was ist schon im Fußball fix, aber es wird so sein. Ich weiß nicht, was passieren müsste, welches Szenario eintreten müsste, dass der Karim nicht die Saison bei uns fertig spielt", so Freund abschließend.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images