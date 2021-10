Es ist zum Verzweifeln für Didi Kühbauer und den SK Rapid Wien. Die Hütteldorfer haben einmal mehr in dieser Saison eine 1:0-Führung aus der Hand gegeben und schenkten damit leichtfertig Punkte her. Nachdem die Grün-Weißen vor einer Woche in Klagenfurt in der 87. Minute den Ausgleich kassiert hatten, fiel das 1:1 in Hartberg noch später - nämlich in der 97. (!) Minute.

Didi Kühbauer: "Die Jungs sind momentan mental nicht auf der Höhe"

„Schon langsam werde ich müde. Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, haben aber in der zweiten Halbzeit dem Gegner das Spiel übergeben. Wir hätten nach wie vor gute Räume gehabt, haben die aber nicht genutzt und wie es momentan bei uns hineinpasst haben wir mit der letzten Situation wieder das Tor bekommen", haderte Rapid-Coach Kühbauer im Sky-Interview.

„Es ist die Schallplatte, die ich mittlerweile immer wieder auflegen muss. Verdient hätten wir uns den Sieg, aber wir haben ihn wieder hergegeben. Die Jungs sind momentan mental nicht auf der Höhe, wie sie es sein müssten", gesteht der gebürtige Burgenländer.

Über die wohl schwere Verletzung von Leo Greiml, bei dem laut Klubangaben Verdacht auf einen Bänderriss im Knie besteht, sagte der Rapid-Coach: „Das ist sicher dem geschuldet, dass Leo so viele Spiele machen muss, aber das interessiert ja keinen Menschen auf der Welt, Hauptsache Spiele, Spiele, Spiele. Es ist unglaublich bitter für uns, weil Leo ein unglaublich guter Spieler ist. Es wird ihn aber nicht erschüttern, er wird zurückkommen, aber es tut mir sehr leid.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie