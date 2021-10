Die SV Ried gastiert am Mittwoch um 18 Uhr im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups beim SK Sturm Graz. Die Innviertler gehen aufgrund der aktuellen Tabellensituation in der Bundesliga als Außenseiter ins Duell gegen die Grazer, die nach wie vor auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren. In Ried ist man aber guter Dinge, dass in der steirischen Landeshauptstadt eine Überraschung möglich wäre.

Stefan Nutz: "Natürlich muss alles zusammenpassen, dass wir so eine Mannschaft auswärts schlagen können"

„Die 0:1-Niederlage gegen Graz in der Meisterschaft war etwas unglücklich. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit gut gespielt“, sagt Stefan Nutz und verweist damit auf das jüngste Aufeinandertreffen in der Bundesliga vor etwas mehr als einer Woche. „Wir müssen uns mehr Torchancen herausarbeiten. Wenn hinten die Null steht, können wir auch über diese Runde drüber kommen. Die Tabelle zeigt, dass Salzburg und Sturm in der Liga vorne weg marschieren. Die Grazer haben eine sehr hohe Qualität. Wir waren in der Meisterschaft knapp dran und sind auch im Cup nicht chancenlos. Natürlich muss alles zusammenpassen, dass wir so eine Mannschaft auswärts schlagen können. Ich bin aber guter Dinge", sagt der kreative Mittelfelspieler der Rieder.

„Wir werden gegen Sturm Graz ähnlich aggressiv spielen müssen wie zuletzt in der Meisterschaft. Sie werden uns aber nicht überraschen können, da sie ihren Spielstil fast schon perfektioniert haben“, so Christian Heinle. „Was uns in Graz erwartet, wird sicher nicht einfach. Wir werden die Erkenntnisse aus dem Meisterschafts-Spiel einfließen lassen und werden dann sehen, was für uns in Graz möglich sein wird", sagt der Interimscoach der SV Ried.

So kamen die Klubs ins Achtelfinale

Sturm Graz war in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups beim ATSV Stadl-Paura mit 9:0 und in der zweiten Runde beim VfB Hohenems mit 4:0 erfolgreich. In der Meisterschaft setzte es am 24. Oktober in Salzburg eine 1:4-Niederlage.

Im Cup standen sich die beiden Mannschaften vier Mal gegenüber: 1988 holte Ried gegen Sturm Graz mit 3:1 den Cupsieg. 1999 behielten die Grazer im Halbfinale mit 5:0 die Oberhand. Ebenfalls im Halbfinale siegte Sturm 2010 mit 1:0. 2011 stieg Ried mit einem 2:1 im Viertelfinale in die nächste Runde auf.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL