Die schlimmsten Befürchtungen des SK Rapid Wien, was die Verletzung von Leo Greiml angeht, haben sich am Montag bestätigt. Wie die Hütteldorfer mitteilen, hat sich der 20-jährige Innenverteidiger am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen Hartberg einen Kreuzbandriss samt Meniskusverletzung im rechten Knie zugezogen. Greiml wird somit mehrere Monate lang ausfallen.

Kühbauer: „Der Ausfall von Leo Greiml ist für uns sportlich, aber auch menschlich ein schwerer Verlust"

Er wird in den kommenden Tagen in Wien operiert und dann mit der Rehabilitation beginnen. Greiml kam in der laufenden Saison auf 20 Pflichtspieleinsätze für Grün-Weiß und konnte beim 3:2-Auswärtssieg im Playoff zur UEFA Europa League-Gruppenphase bei Luhansk auch sein erstes Rapid-Tor in einem Pflichtspiel erzielen.

Cheftrainer Didi Kühbauer sagt: „Der Ausfall von Leo Greiml ist für uns sportlich, aber auch menschlich ein schwerer Verlust. Er ist ein Top-Profi und toller Mensch und ich bin überzeugt, dass er wieder in alter Stärke zurückkommt.“

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, ergänzt: „Der gesamte Klub mit all unseren Fans steht geschlossen zu hundert Prozent hinter Leo. Er verkörpert alle Rapid-Tugenden und ich bin aufgrund seiner Einstellung völlig überzeugt, dass er nach seinem Comeback noch besser sein wird als er es jetzt schon war. Ich hoffe, dass er über die laufende Saison hinaus noch viele Spiele für unseren Klub bestreiten wird!“

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL