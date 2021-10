Diese Woche steht ganz im Zeichen des UNIQA ÖFB Cups. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden die Achtelfinal-Partien im österreichischen Pokal ausgetragen. Mit Salzburg, LASK, Rapid, Sturm, Hartberg, WAC, Klagenfurt, Ried und WSG Tirol sind noch neun Bundesligisten dabei. Neben den sechs Zweitligisten FAC, St. Pölten, Lafnitz, KSV 1919, Blau-Weiß Linz und Amstetten ist mit dem SC Weiz auch noch ein Vertreter aus der Regionalliga dabei.

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale im Ligaportal-Liveticker

Dienstag, 26. Oktober, 11:30 Uhr: SV Lafnitz - WAC

Dienstag, 26. Oktober, 14:30 Uhr: SC Weiz - SK Austria Klagenfurt

Mittwoch, 27. Oktober, 18 Uhr: FAC - KSV 1919

Mittwoch, 27. Oktober, 18 Uhr: Sturm Graz - SV Ried

Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr: Blau-Weiß Linz - TSV Hartberg

Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr: SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg

Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr: LASK - WSG Tirol

Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr: SKU Amstetten - SK Rapid Wien

Welche Spiele werden LIVE im TV übertragen?

ORF Sport + zeigt am Dienstag, den 26. Oktober 2021, das Spiel zwischen dem SV Lafnitz und dem WAC live. Angepfiffen wird die Partie um 11:30 Uhr.

Einen Tag später überträgt ORF 1 das Duell der beiden Bundesligisten Sturm Graz und SV Ried live. Ankick in der Merkur-Arena in Graz ist um 18 Uhr.

Am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, sind u.a. der LASK und Rapid im Einsatz. Die Linzer treffen zu Hause auf die WSG Tirol, Rapid bekommt es auswärts mit dem SKU Amstetten zu tun. Beide Partien beginnen um 18 Uhr und werden live in ORF 1 übertragen (Konferenzschaltung). Auf ÖFB TV können die Spiele aber auch in der Einzeloption verfolgt werden.

ÖFB-Cup-Achtelfinale im Livestream

Nicht alle Achtelfinal-Begegnungen werden live im Fernsehen übertragen.

Die Partie zwischen dem SC Weiz und SK Austria Klagenfurt (Dienstag, 14:30 Uhr) wird live im Stream auf ÖFB TV gezeigt.

Am Mittwoch, den 27. Oktober um 18 Uhr, trifft der FAC zu Hause auf den KSV 1919. Auch dieses Spiel wird live auf ÖFB TV übertragen.

Auch die beiden 19 Uhr Partien am Mittwoch zwischen Blau-Weiß Linz und Hartberg bzw. SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg seht ihr im Livestream auf ÖFB TV.

Auch die Achtelfinal-Partien von LASK und Rapid können via ÖFB TV verfolgt werden (siehe oben).

