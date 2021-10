WAC-Verteidiger Dominik Baumgartner hat im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen den SV Lafnitz ein unglückliches Eigentor erzielt. In einer torreichen ersten Halbzeit (2:2 zur Pause), besorgte der Innenverteidiger des WAC die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die Kärntner. Baumgartner stieg bei einer Flanke von Schriebl hoch und köpfelte das Leder in Manier eines Topstürmers ins eigene Tor. >> Das Eigentor im Video <<

Die erste Halbzeit in Lafnitz hatte es mit vier Toren so richtig in sich. Matthäus Taferner brachte den Bundesligisten in der 19. Minute in Führung, ehe Wendler (23.) und eben Baumgartner (26.) für die 2:1-Führung des Zweitligisten aus der Oststeiermark sorgten. In der 38. Minute köpfelte Dario Vizinger zum 2:2-Ausgleich ein.

Am Ende setzte sich der Bundesligist 5:3 nach Verlängerung durch.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger