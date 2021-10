Am morgigen Mittwoch, den 27. Oktober 2021, spielt der FC Red Bull Salzburg in der dritten Runde des UNIQA ÖFB Cups beim niederösterreichischen Zweitligisten spusu SKN St. Pölten. Anpfiff in der NV-Arena ist um 19 Uhr. Für die Roten Bullen ist dieses Match bei den Niederösterreichern das erste von vier Auswärtsspielen in Serie.

Matthias Jaissle: "Wir dürfen uns da keine Fehler erlauben"

Cup-Duelle mit dem SKN St. Pölten hat der FC Red Bull Salzburg in den letzten Jahren mehrere absolviert. In der vergangenen Cup-Saison gewannen Ulmer & Co. das Aufeinandertreffen der 2. Runde mit 3:0 (Tore: Vallci, Mwepu, Ramalho). Und in der Saison 2013/14 trafen die beiden Teams sogar im Finale des Bewerbs aufeinander, die Salzburger siegten mit 4:2 (Tore: Soriano 2, Klein, Kampl).

Die Roten Bullen sind nicht nur Cup-Titelverteidiger und seit der Saison 2013/14 in jeder Runde des Bewerbs mit dabei, sondern haben auch in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel verloren (siebzehn Siege, zwei Remis).

„So ein K.-o.-Spiel birgt immer ein Risiko. Der Underdog – im diesem Fall St. Pölten – will uns vor große Herausforderungen stellen. Dessen sind wir uns bewusst, wir dürfen uns da keine Fehler erlauben. Aber wir sind guter Dinge, gehen mit breiter Brust in das Duell und werden alles dafür tun, dass wir eine Runde weiterkommen. Nachdem die St. Pöltner nicht perfekt in die neue Saison gestartet sind, haben sie – mit Ausnahme des letzten Spiels gegen Kapfenberg, das man verloren hat – eine kleine Serie gestartet. Man sieht bei der Analyse die Muster und Abläufe im Spiel deutlich, da sind wir gut vorbereitet", sagt Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

Luka Sucic betont: „Unsere Zielsetzung ist klar: Wir wollen das Spiel gewinnen und in die nächste Cup-Runde einziehen. Auf dem Papier sind wir klarer Favorit, müssen das Ganze aber dennoch mit 100 Prozent angehen. Dann bin ich mir sicher, dass wir weiterkommen. Unsere Mannschaft will unbedingt ins Cup-Finale kommen, wir sind richtig geil darauf.“

Verzichten müssen die Salzburger auf Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Knie), Kamil Piatkowski (Knöchel), Benjamin Sesko (Oberschenkel), Oumar Solet (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne).

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images