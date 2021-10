Bezugnehmend auf das am 26.10.2021 veröffentlichte Interview von INSIGNIA im Medium 90minuten.at möchte Austria-Vorstand Gerhard Krisch zur Information folgende Sachverhaltsdarstellung abgeben. Die „Strategische Partnerschaft“ mit INSIGNIA sei vertraglich in einem „Collaboration Agreement“ klar und unmissverständlich geregelt. "Diese vertragliche Vereinbarung hat lediglich und ausschließlich die Vermarktung der FK Austria Wien durch Anbahnung von Vertragsbeziehungen mit internationalen Sponsoren/Investoren vorgesehen bzw. geregelt", heißt es in einer Aussendung des Klubs.

"Dazu gibt es auch ein rechtsverbindliches Dokument und somit eine Garantie über € 7,0 Mio. einer Gesellschaft aus dem Umfeld von INSIGNIA. Mit dem gleichen Geschäftsführer wie die 70% Gesellschafterin der „International Marketing GmbH“.

Vorstand Gerhard Krisch erklärt unmissverständlich: "Einen Auftrag oder eine sonstige vertragliche Vereinbarung, dass INSIGNIA oder die ,International Marketing GmbH´ die Wiener Austria auch sportlich „weiterentwickeln soll“, gibt es nicht. Diese Aussagen von Aleksandar Bursac („…den Auftrag den Klub als Ganzes zu entwickeln…“) und Luka Sur („Unsere Aufgabe ist es, das Marketing des Klubs auf einen neuen Level zu heben und die sportliche Entwicklung voranzutreiben. Das ist alles vertraglich dokumentiert“) entsprechen nicht den gemeinsam beschlossenen vertraglichen Intentionen."

Ungeachtet dessen, wurden im Zuge unserer Zusammenarbeit Hinweise von INSIGNIA auf mögliche, interessante Spieler stets geprüft. "Nachdem nahezu alle vorgeschlagenen Spieler aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation nicht finanzierbar waren, sind mögliche Spielerverpflichtungen, wie z.B. am letzten Tag des Transferfensters, genau daran gescheitert", fährt Krisch fort.

Nachdem bis heute, also 8 Monate später, noch kein einziger potenzieller Sponsor präsentiert wurde - wie mehrfach versprochen und angekündigt -, hat INSIGNIA sich bereit erklärt als erster Sponsor selbst einzuspringen und ein „Sponsoring Agreement“ mit uns zu verhandeln. Im Hinblick auf diese Verhandlungen haben beide Seiten gleichwertige Vorleistungen erbracht. "Leider ist es bis zum heutigen Tag zu keiner Einigung gekommen", gibt die Austria bekannt.

Deshalb werden die Verhandlungen mit INSIGNIA betreffend einer Sponsoring-Vereinbarung mit sofortiger Wirkung beendet und es werden keine weiteren Werbeleistungen mehr erbracht.

von Ligaportal, Foto: FK Austria