Ein hochinteressantes Kräftemessen wird am 11. November (14.00 Uhr) über die Bühne gehen, wenn der aktuelle Tabellendritte der 2. Liga FC Blau-Weiß Linz auf den Zweiten der ADMIRAL Bundesliga und Europa-League-Teilnehmer Sturm Graz trifft. Ligaportal.at sprach im Vorfeld jenes Duells mit Horst Dilly, der dem Linzer Traditionsverein mit seinem „Dilly Nationalpark Resort“ in den vergangenen Jahren bereits perfekte Trainingslager-Bedingungen bot.

Ein Vorzeige-Unternehmer und echter Macher-Typ: Horst Dilly



Ligaportal: Wie ist dieses freundschaftliche Aufeinandertreffen zustande gekommen? Wer war der Initiator?

Dilly: „Tino Wawra, Sportdirektor von Blau-Weiß, ist an mich herangetreten. Blau-Weiß war schon ein paar Mal bei uns auf Trainingslager. Sie kennen die guten Bedingungen und haben sich an uns erinnert, als es darum ging, ein Testmatch in der Länderspielpause auszutragen.“

Ligaportal: Sturm Graz mischt in der Admiral Bundesliga ganz vorne mit und Blau-Weiß Linz liegt zurzeit auf dem hervorragenden dritten Platz in der 2. Liga. Denken Sie, dass Blau-Weiß in dieser Partie mit dem Europa-League-Fighter mithalten kann?

Dilly: „In einem solchen Freundschaftsspiel ist wie in einem Cup-Match alles möglich. Im Fußball ist das immer so und man hat es auch zuletzt gesehen, als Gladbach Bayern ausgeschaltet hat. Sturm und Blau-Weiß werden auf Sieg spielen, Sturm ist aber der Favorit.“

Ligaportal: Was sagen Sie generell zu den Auftritten der österreichischen Teams in den europäischen Cup-Bewerben?

Dilly: „Wir sind da bestens vertreten, auch wenn wir nicht alles gewinnen. Man muss auch immer die Liga betrachten und für die 5-Jahreswertung ist das sensationell. Mit Salzburg haben wir ohnehin ein Aushängeschild. Das ist eine Erfolgsstory mit einem super System. Sie haben jahrelang gesät und jetzt können sie ernten. Man kann das nur bewundern und ihnen gratulieren.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die eklatante Krise des österreichischen Fußball-Nationalteams ein? Könnte ein neuer Trainer den Knoten lösen?

Dilly: „Das Nationalteam schlägt sich momentan unter Wert. Es geht schnell, wenn man bedenkt, dass wir bei der Europameisterschaft noch gut waren. Im Fußball ist es oft ein Auf und Ab. Es ist zurzeit einfach der Wurm drinnen. Das Spielermaterial hat sich ja im Vergleich zur EM nicht geändert. Es wäre zu einfach, das alles auf den Trainer zu schieben. Er ist aber immer das schwächste Glied der Kette. Er kann genauso viel oder wenig dafür wie alle anderen auch.“

Ligaportal: Auf Facebook war zu lesen, dass Sie in Ihrem „Dilly Nationalpark Resort“ (www.dilly.at) schon wieder ordentlich umgebaut haben. Welche Bereiche wurden renoviert und was ist in den kommenden Monaten geplant?

Dilly: „Im Stammhaus gibt es jetzt ein neues Restaurant und Buffet. Das ist soeben alles fertig geworden. In den kommenden Monaten wird ein neues Parkhaus gebaut und die Erweiterung des Hotels steht an – das heißt: eine neue Rezeption und einen neuen Zimmertrakt.“

Ligaportal: Wie war die Buchungslage in Ihrem Wellesshotel in den vergangenen Monaten seit dem Ende des Corona-Lockdowns?

Dilly: „Derzeit ist die Buchungslage sehr gut. Wir hoffen, dass sich die Zahlen und Entwicklungen nicht wieder durch Maßnahmen der Regierung ändern. Aktuell steigen die Fallzahlen wieder. Für unsere Branche könnte das sehr schmerzlich sein. Wir hoffen, dass wir nicht wieder schließen müssen. Das wäre fatal.“





Mehr zum Nationalpark Resort Dilly sowie neue Wellness-Angebote gibt es auf: https://www.dilly.at/

von Sebastian Reiter