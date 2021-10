In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 30. Oktober, Red Bull Salzburg zu Gast. Ankick in der „josko ARENA“ ist um 17 Uhr. In der Meisterschaft musste sich die SV Guntamatic Ried zuletzt der Austria in Wien mit 1:4 geschlagen geben. Ried nimmt mit 13 Punkten den neunten Tabellenplatz ein und ist seit sechs Ligapartien sieglos. Im Cup stieg Ried am vergangenen Mittwoch mit einem 2:1-Erfolg bei Sturm Graz in das Viertelfinale auf.

Ried jubelte über Cup-Erfolg gegen Sturm

„Wir hatten uns gegen Sturm vorgenommen, hinten gut zu stehen. Das ist uns gut gelungen. Aus einem dummen Konter haben wir das 1:2 bekommen. Danach haben wir wieder extrem gut verteidigt, haben alles, was wir wollten, auch umgesetzt. Deshalb sind wir nicht unverdient weitergekommen“, betont SVR-Kicker Julian Wießmeier. „Da wir jetzt länger keinen Sieg feiern konnten, tat das natürlich richtig gut. Wir haben und darüber kurz gefreut, dann galt der Fokus aber sofort dem Spiel gegen Salzburg.“

„Gegen Sturm Graz war es ein ausgesprochen disziplinierter Auftritt unserer Mannschaft. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt. Wir sind hinten sehr gut gestanden“, erklärt SVR-Interimstrainer Christian Heinle. „Mit Fortdauer des Spiels konnten wir Nadelstiche setzen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Natürlich braucht man auch etwas Glück, um auswärts bei Sturm zu gewinnen. Nach dem 2:0 hatten wir auch noch Chancen auf das 3:0. Leider haben wir dann den Gegentreffer bekommen. Danach haben wir aber sehr gut verteidigt und sind verdient aufgestiegen. Dieser Sieg war natürlich extrem wichtig für das Selbstvertrauen. Man hat die vergangenen Wochen gesehen, dass wir fußballerisch Fortschritte gemacht haben. Leider haben wir uns nicht dafür belohnt. In Graz hatten wir auch das nötige Spielglück. Die Stimmung ist jetzt dementsprechend gut.“

"Es muss an diesem Tag bei uns alles passen"

„Salzburg ist klar die beste Mannschaft in Österreich. Wir wissen deshalb, was auf uns zukommt. Wir wollen aber auch gegen Salzburg punkten, auch wenn das nicht einfach wird. Sie haben eine hohe Intensität, man hat kaum Zeit und sie werden uns von Beginn an unter Druck setzen. Es muss an diesem Tag bei uns alles passen. Wir dürfen uns gegen Salzburg keine Fehler erlauben. Wir werden vor unseren Fans aber alles versuchen, um unsere Heimserie fortzuführen und wollen auch aus diesem Spiel etwas mitnehmen“, sagt Julian Wießmeier.

„Gegen Salzburg wird es natürlich nicht einfach für uns. Jeder weiß, welche Qualitäten Salzburg hat. Es ist eine internationale Top-Mannschaft. Es wird für unsere Fans ein richtiges Volksfest werden“, ist Christian Heinle überzeugt. „Die Salzburger werden bei uns ihr Spiel durchziehen. Wir müssen wieder eine hohe Laufbereitschaft und sehr viel Disziplin zeigen. Wenn wir konsequent sind, lange die Null halten können und auch wieder Spielglück haben, dann ist mit unseren Fans im Rücken auch gegen Salzburg etwas möglich.“

Zum letzten Mal spielten die SV Guntamatic Ried und Red Bull Salzburg in der 2. Runde der laufenden Saison der Bundesliga am 1. August 2021 in Salzburg gegeneinander. Salzburg siegte mit 7:1 (2:0). Die Treffer für Salzburg erzielten Benjamin Sesko (37., 91.), Rasmus Kristensen (41.), Karim Adeyemi (52., 62.), Andreas Ulmer (78.) und Noah Okafor (93.), für Ried Philipp Pomer (88.).

In der Meisterschaft trafen die SV Guntamatic Ried und der FC Red Bull Salzburg bisher 83 Mal aufeinander. Bei diesen 83 Spielen war Ried 15 Mal siegreich. 21 Spiele endeten mit einem Remis, 47 Mal siegte Salzburg – bei einer Gesamttorbilanz von 153 zu 87 für die Salzburger.

