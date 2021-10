Die Fronten zwischen dem FK Austria Wien und seinem strategischen Partner Insignia sind bereits seit längerer Zeit verhärtet. Die jüngsten Komplikationen wurden nun gar über die Medien ausgetragen. Nachdem die Austria zuletzt mit einer Presseaussendung in die Offensive gegangen ist, melden sich nun die beiden Insignia-Vertreter Aleksandar Bursac und Luka Sur zu Wort.

Insignia weiter hilfsbereit: "Wir wollen den Verein unterstützen und in die schwarzen Zahlen bringen"

Die Aussagen von Austria-Vorstand Gerhard Krisch hätte die Insignia-Gruppe zwar "gelesen und gehört", betont Aleksandar Bursac im Kurier, doch "wir machen offiziell mit dem Projekt weiter, wir haben vom Klub kein offizielles Statement bekommen, dass sie die Partnerschaft beenden wollen", so der Vertreter des strategischen Partners.

Inhaltlich sei man von den Aussagen von Gerhard Krisch "überrascht" gewesen. Luka Sur könne "nichts Negatives über Gerhard Krisch sagen, er ist ein netter Typ, aber die Austria wusste, dass wir mit den Medien reden werden, und wir haben nicht attackiert, sondern die Fakten dargelegt", stellt Sur klar.

Im Jänner 2022 könnte der Vertrag zwischen der Austria und Insignia auslaufen. Luka Sur meint dazu: "Ich kann gar keine definitive Antwort geben, weil die Lage so unklar ist. Wir bleiben aber dabei, dass wir das Projekt immer noch wollen, wir sitzen am Tisch. Es wäre eine Schande, jetzt zu gehen. Wir wollen den Klub nach wie vor verbessern und voranbringen. Aber am Ende ist Fußball heutzutage auch immer Business, in dem es gute Deals gibt – und auch schlechte. Wenn wir nicht zusammenfinden, muss man weiterziehen. Ich will jedenfalls eine gute Lösung finden. Ich kann aber nicht vorhersagen, was geschehen wird."

Die Insignia-Gruppe gibt die Hoffnung auf eine gemeinsame Zusammenarbeit also noch nicht auf: "Die Austria braucht dringend externes Geld, um finanziell und auch sportlich erfolgreich zu sein. Dabei wollen wir helfen. Wir wollen den Verein unterstützen und in die schwarzen Zahlen bringen, dann, und nur dann, kann man anfangen, über ein profitables Geschäftsmodell zu diskutieren", sagt Aleksandar Bursac.

Bei der Präsentation der strategischen Partnerschaft hat Luka Sur von einer Teilnahme an der Champions League geschwärmt - diese dann auch als künftiges Ziel ausgegeben. An dieser Zielsetzung hält der Vertreter fest: "Ja, ich glaube daran, das zu erreichen, wenn wir das gemeinsam auf den richtigen Weg bekommen. Jetzt ist es vielleicht ein wenig schwerer geworden."

Sollten sich die Wogen zwischen den beiden Parteien jedoch nicht glätten, wird die Zusammenarbeit wohl nicht fortgesetzt werden. Das sieht auch Luka Sur so: "Wenn die Dinge so weitergehen wie jetzt und die Austria nicht wirklich mit uns zusammenarbeiten will, dann wäre es besser, weiterzuziehen."

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien