Für den FC Flyeralarm Admira geht es am heutigen Samstag mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Panther gastieren in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga um 17 Uhr bei Aufsteiger SK Austria Klagenfurt. In der Tabelle liegt zwischen diesen beiden Teams nur ein Zähler. Die Klagenfurter sind mit 14 Punkten Fünfter, die Admira rangiert mit 13 Punkten auf Platz sieben.

Herzog erwartet "ganz anderes Spiel" gegen einen "sehr guten Aufsteiger"

Admira-Coach Andreas Herzog sagt vor dem Spiel: „Austria Klagenfurt ist ein sehr guter Aufsteiger. Die Mannschaft hat spielerisch eine hohe Qualität. Wir haben das erste Duell 4:0 gewonnen, doch da waren wir gleich von Beginn mit zwei Spielern in Überzahl, weil der Gegner zwei Rote Karten kassierte. Das wird jetzt ein ganz anderes Spiel werden. Wir haben zuletzt gegen WSG Tirol die Punkte hergeschenkt. Jetzt müssen wir versuchen, diese in Kärnten zurückzuholen."

Verteidiger Niko Datkovic betont: „Wir werden versuchen, die Fehler, die im letzten Spiel passiert sind, auf ein Minimum zu reduzieren. Generell kann man aus dem letzten Match sehr viele Lehren ziehen und uns könnte in Klagenfurt eine ähnliche Partie bevorstehen. Das Ziel ist es, mit drei Punkten in der Tasche in die Südstadt zurückzukehren.“

Verzichten muss die Admira auf Joseph Ganda (Knieverletzung), Dominik Starkl (Knöchelverletzung), Sebastian Bauer (Unterschenkelverletzung), Filip Ristanic (Leiste) und Marlon Mustapha (Harnwegsinfekt). Stephan Zwierschitz ist wegen Rückenproblemen fraglich.

Der FC Flyeralarm Admira und Austria Klagenfurt standen sich in der Bundesliga erst ein Mal gegenüber: In der 2. Runde der laufenden Saison setzten sich die Panther daheim klar mit 4:0 durch. Die Tore erzielten Zwierschitz, Babuscu (2) und Aiwu.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak