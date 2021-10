Die WSG Tirol trifft in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu Hause auf den FK Austria Wien. Angepfiffen wird die Partie am Innsbrucker Tivoli um 14:30 Uhr. Cheftrainer Thomas Silberberger hofft, nach dem Pokalaus beim LASK an den Erfolg gegen die Admira zuletzt anschließen zu können. Mit einem Sieg könnten die Wattener einen großen Sprung in der Tabelle machen.

"Unmittelbar nach dem Match denkt man sich als Trainer, dass man acht Spieler rauswirft"

Die WSG Tirol liegt mit zwölf Punkten auf Platz elf in der Tabelle der Bundesliga, die Wiener Austria mit fünfzehn Zählern auf Platz vier. Vor dem 13. Spieltag sind acht Teams der Liga nur durch drei Zähler getrennt, also einen einzigen Sieg.

Mit dem jüngsten Auftritt im Cup-Achtelfinale gegen den LASK war der WSG-Coach alles andere als zufrieden. Vor allem die "inferiore" erste Halbzeit schockierte den Coach der Tiroler: „Ich erwarte mir in erster Linie eine Reaktion der Mannschaft auf die gestrige erste Halbzeit (Anm.: 1:2 im Cup gegen den LASK). Ich bin immer noch ein Stück weit erschüttert. Das ist mir in neun Jahren Trainertätigkeit noch nie passiert, dass wir so an die Wand gespielt wurden. Ich erwarte mir von jedem Einzelnen, der am Sonntag am Platz steht. Wir wollen die Wiener Austria schlagen. Für uns wäre der Sieg auch wichtig, weil dann am Ende des Grunddurchgangs bei Punktegleichheit das direkte Duell zählt – und das hätten wir dann für uns entschieden. Zudem würden wir mit einem Sieg die Austria in der Tabelle überholen.“

Im Vergleich zum LASK-Spiel am Donnerstag könnte es personelle Umstellungen geben: „Die Möglichkeit besteht. Unmittelbar nach dem Match denkt man sich als Trainer, dass man acht Spieler rauswirft. Wenn man einmal darüber geschlafen hat, sind’s nur mehr fünf, nach dem zweiten Mal drüber schlafen zwei. Und am Sonntag spielt man dann mit der gleichen Startelf zur Wiedergutmachung. Ich muss da schon noch genau abwägen, was die Austria stark macht, damit wir die richtigen Spieler am Platz haben. Am Sonntag geht es um den absoluten, unbändigen Willen, die Leistung auf den Platz zu bringen. Ich muss besser sein als mein direkter Gegenspieler", sagt Thomas Silberberger.

Seine Schüzlinge sieht er mit jenen der Austria durchaus auf Augenhöhe: „Das würde ich schon so sehen, vor allem im Tivoli. Wir haben ja keine Heimflucht mehr. Wir haben heuer im Tivoli erst ein einziges Spiel verloren – das gegen Red Bull Salzburg. Aber auch erst ein einziges gewonnen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller