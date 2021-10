Zehnter gegen Letzter heißt es am Sonntag zum Abschluss der 13. Bundesliga-Runde, wenn der SK Rapid Wien zu Hause auf den LASK trifft. Für beide Klubs lief es in der bisherigen Bundesliga-Saison überhaupt nicht nach Wunsch. "Ich glaube, es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen", weiß LASK-Coach Andreas Wieland.

Duell zweier kriselnden Bundesligisten

Rapid-Coach Didi Kühbauer weiß um die Brisanz und Wichtigkeit der heutigen Partie gegen die Linzer Bescheid, allzu dramatisch schätzt er die aktuelle Situation bei den Grün-Weißen aber noch nicht ein. "Dadurch, dass viele Clubs eng beieinander sind, können drei Punkte natürlich sehr viel bedeuten und ein Sprung nach vorne sein. Das streben wir an", so der Rapid-Coach.

LASK-Coach Andreas Wieland hofft, dass seine Mannschaft den positiven Schwung vom ÖFB-Cup-Achtelfinale mitnehmen kann: „Auf uns wartet das nächste schwere Spiel. Wir streben danach, in der Liga auch so aufzutreten, wie wir das unter der Woche im Europacup und zuletzt im ÖFB-Cup gezeigt haben. Wir gehen unseren Weg weiter und werden auch in Wien mutig auftreten. Mit der nötigen Effizienz können wir am Sonntag Zählbares mitnehmen.“

Verzichten muss der LASK aber auf etliche Stammspieler: Gruber, Filipovic, Lawal, Letard, Raguž und Wiesinger fehlen verletzungsbedingt. Balic, Flecker und Maresic sind erkrankt.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 1.95 | Unentschieden 3.60 | LASK 3.50

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.