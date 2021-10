Die WSG Tirol trifft heute um 14:30 Uhr in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu Hause auf den FK Austria Wien. Die Tiroler gaben am vergangenen Wochenende dank eines 1:0-Sieges bei der Admira die Rote Laterne an den LASK ab. Auch die Veilchen waren mit einem 4:1-Heimsieg gegen die SV Ried erfolgreich.

Thomas Silberberger: „Wir wollen die Wiener Austria schlagen"

Zuletzt mussten sich die Tiroler jedoch aus dem ÖFB-Cup verabschieden. Grund dafür war eine äußerst schwache erste Halbzeit gegen den LASK: „Ich erwarte mir in erster Linie eine Reaktion der Mannschaft auf die erste Halbzeit gegen den LASK. Ich bin immer noch ein Stück weit erschüttert. Das ist mir in neun Jahren Trainertätigkeit noch nie passiert, dass wir so an die Wand gespielt wurden", so WSG-Coach Thomas Silberberger.

„Wir wollen die Wiener Austria schlagen. Für uns wäre der Sieg auch wichtig, weil dann am Ende des Grunddurchgangs bei Punktegleichheit das direkte Duell zählt – und das hätten wir dann für uns entschieden. Zudem würden wir mit einem Sieg die Austria in der Tabelle überholen", weiß Silberberger.

Doch auch die Wiener Austria will sich in der Tabelle vorne festbeißen: „Wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen und den zweiten Sieg in Folge feiern. Wir wissen aber, wie schwer das wird“, betont Trainer Manfred Schmid.

Gegen die SV Ried gelang den Veilchen der erste Heimsieg in dieser Saison. „Es war wichtig, dass wir das Thema Heimsieg beenden konnten. Wir haben uns den Sieg gegen Ried hart erarbeitet, er hat sich in den Trainings-Einheiten angekündigt. Man merkt, dass die Mannschaft selbstbewusster wird. Einige Junge sind näher herangerückt, das ist sehr gut für die Entwicklung der Mannschaft“, sagt der Austria-Coach.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WSG Tirol 2.65 | Unentschieden 3.50 | Austria 2.45

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.