Der SK Sturm Graz trifft in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga daheim auf den WAC. Angepfiffen wird die Partie heute um 14:30 Uhr in der Merkur-Arena. Bei den Grazern lief es zuletzt alles andere als rund, gingen doch fünf der jüngsten sechs Pflichtspiele verloren. Kadertechnisch geht der SK Sturm bereits auf dem Zahnfleisch.

Sturm kämpft mit Personalsorgen

"Natürlich stehen wir aktuell vor Herausforderungen und unsere medizinische Abteilung hat alle Hände voll zu tun und leistet tolle Arbeit. Nichtsdestotrotz haben wir einen starken Kader und wir werden am Sonntag bereit sein und wollen einen aktiven und dynamischen Auftritt hinlegen. Der WAC ist immer ein schwieriger Gegner und wir wissen, dass uns eines der Top-Teams der Liga erwartet. Da werden wir eine kompakte Mannschaftsleistung brauchen", sagt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

"Ich habe nicht mehr die Möglichkeiten, durchzurotieren und die Belastungen zu steuern. Da muss ich jetzt die Spieler drübertreiben - diese Startelf, die jetzt oben steht", schildert Christian Ilzer. Aktuell befinde man sich in einer schwierigen Phase, "aber schwierige Phasen sind auch dazu da, um die nächsten Schritte zu machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann in der Saison davon noch profitieren werden", so der Sturm-Coach weiter.

Die Wolfsberger wiederum befinden sich in einem Lauf, konnten sie doch die jüngsten vier Bewerbsspiele allesamt gewinnen: "Wir möchten unseren Lauf fortsetzen, wissen aber auch, dass die letzten Spiele eng waren. Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenzen gehen", weiß WAC-Coach Robin Dutt.

