Die SV Ried und Red Bull Salzburg trennten sich in einer intensiven Bundesliga-Partie 2:2. Lange hatte es in der josko-Arena sogar danach ausgesehen, als würden die Bullen ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit verlieren, doch ein Doppelschlag von Adamu (83.) und Okafor (85.) brachte den Tabellenführer kurzzeitig in Führung, ehe Leo Mikic in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Jaissle schwärmt von Geburtstagskind Ulmer: "Er ist ein Top-Profi und ein Vorbild"

"Ich habe eine gemischte Gefühlslage. Der Spielverlauf war sehr emotional. Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner viele Chancen herausgespielt und das Spiel gedreht. Wir waren schon auf der Siegerstraße und dann kam die zweite Standardsituation und wir haben den Sieg verloren", trauerte Cheftrainer Matthias Jaissle einem vollen Erfolg nach.

Andreas Ulmer, der heute seinen 36. Geburtstag gefeiert hat, resümierte: "Es hat heute viel Widerstand gegeben. Wir haben den Gegner kontrolliert, sind in der zweiten Halbzeit auch verdient in Führung gegangen, aber es ist bitter, dass wir in der letzten Aktion den Ausgleich kassiert haben", so Ulmer, der von seinem Trainer ein Kompliment bekam.

"Er steht für sein Alter noch sehr gut da. Kompliment wie er die Belastung wegsteckt, auch in englischen Wochen. Er ist ein Top-Profi und ein Vorbild, wie man sich verhält", schwärmt Jaissle.

Ein Kompliment sprach der Chefcoach der Bullen auch an den Gegner aus: "Ried hat es sehr gut gemacht. Wir sind schwer in die Partie gekommen und waren nicht in dem Zustand, den wir gebraucht hätten, um da zu sein. Aber Kompliment an die Rieder, die konsequent und in einer guten Art und Weise verteidigt haben", hielt der Deutsche fest.

Salzburg-Ärger über 1:0-Treffer der Rieder

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann sprach Matthias Jaissle auf den äußerst strittigen Führungstreffer der Hausherren an. Auch bei mehrfacher Betrachtung der TV-Bilder war nicht eindeutig zu erkennen, ob das Leder nach dem Kopfball von Luca Meisl mit vollem Umfang über der Linie war. Jaissle selbst konnte die Situation ebenfalls nicht auflösen, sprach aber davon, dass es für ihn eher kein Tor war. "Das Auge vom Linienrichter konnte das anscheinend schon erkennen", merkte er süffisant an. "Für mich war es in der Aufnahme nicht zu erkennen, dass der Ball hinter der Linie gewesen wäre. Er muss ja im vollen Umfang hinter die Linie sein, so habe ich das im Regelkurs gelernt. Wir nehmen das so hin - mit einem Schmunzeln", so Jaissle weiter.

