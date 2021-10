Der FC Flyeralarm Admira hat am Samstag in einer spektakulären Bundesliga-Partie gegen den SK Austria Klagenfurt ein 3:3-Remis erobert. Die Niederösterreicher kamen gleich drei Mal nach einem Rückstand zurück und jubelten am Ende über einen gewonnen Punkt. Roman Kerschbaum war als doppelter Elfmeterschütze erfolgreich. In der Tabelle liegt die Admira auf Rang acht.

Andreas Herzog resümierte im Sky-Interview: „Als Trainer musst du zufrieden sein. Zum Schluss sind wir glücklich zum Ausgleich gekommen. Natürlich nimmst du das gerne an, wenn du 90 Minuten aufopferungsvoll gekämpft hast.“

Die Moral seiner Mannschaft imponiert Herzog: „Die Mannschaft hat eine Wahnsinns Moral. Sie zeigen Woche für Woche, dass sie ein Riesenherz haben. In einigen Situationen haben wir ein Riesenherz, aber manchmal müssen wir öfters im Kopf die richtigen Entscheidungen treffen. Es passiert dann öfters, dass wir Fehler machen und die sind in letzter Zeit gnadenlos bestraft worden.“

Roman Kerschbaum, der heute gleich zwei Elfmeter verwandelt hatte, betonte: „Es war ein offener Schlagabtausch und ist immer hin und her gegangen. Es war eine sehr kräftezehrende und ausgeglichene Partie. Ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung.“

Die Partie sei "zach" gewesen, so der 27-Jährige: „Es zeigt von der Moral, dass wir nie aufgeben und dass wir nach einem Rückstand immer weiterkämpfen und nie aufgeben. Der Teamspirit stimmt. Es gibt aber auch natürlich sehr viel Luft nach oben.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL