Am heutigen Sonntag wurden die Viertelfinal-Begegnungen im UNIQA ÖFB Cup ausgelost. Mit Red Bull Salzburg, LASK, Rapid, WAC, Austria Klagenfurt und SV Ried sind sechs Klubs aus der Bundesliga sicher dabei. Mit dem TSV Hartberg könnte ein siebenter Klub aus dem Oberhaus dazukommen. Die Oststeirer treten am kommenden Dienstag gegen den FC Blau-Weiß Linz an. Aus der 2. Liga hat sich der FAC qualifiziert.

Die Viertelfinal-Duelle im Überblick

SK Rapid Wien - FC Blau-Weiß Linz / TSV Hartberg

SV Ried - SK Austria Klagenfurt

WAC - FAC

Red Bull Salzburg - LASK

Ausgetragen werden die spannenden Viertelfinal-Partien zwischen dem 4. und 6. Februar 2022.

Die weiteren Termine im ÖFB-Cup

Viertelfinale: 4.-6. Februar 2022

Halbfinale: 1.-3. März 2022

Finale: 1. Mai 2022

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal