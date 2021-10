Rapid Wien hat sich am Sonntagabend in einem brisanten und hochemotionalen Bundesliga-Spiel gegen den LASK 3:2 durchgesetzt. Die Hütteldorfer schafften dadurch den Sprung in die Top-Sechs und liegen nach 13 Runden auf Rang fünf. Der LASK bleibt mit zehn Punkten Tabellenletzter.

Kühbauer: "Wir haben dann verdient gewonnen"

Rapid-Coach Didi Kühbauer freute sich über den wichtigen Sieg, war mit den ersten 30 Minuten seiner Mannschaft aber nicht zufrieden: „Wir waren sehr fahrlässig mit dem Gegner, haben wenig nach vorne gespielt und haben dem Gegner gute Räume gegeben und es hätte nicht 0:1 sondern 0:2 stehen können", sagte der Burgenländer im Sky-Interview.

Danach habe seine Mannschaft "zur rechten Zeit den Ausgleich erzielt. In der zweiten Hälfte waren wir weit besser im Spiel und haben verdient gewonnen", so Kühbauer weiter.

Doppeltorschütze Ercan Kara sagte im Interview: „Es fühlt sich gut an, gewonnen zu haben, das ist wichtig für uns. Es war eine gute Mannschaftsleistung und dass ich mit meinen Toren der Mannschaft helfen konnte, ist wunderschön für mich. Ich werde heute sicher gut schlafen. Wir wollten das Spiel gewinnen und wussten, dass es nicht einfach wird gegen LASK, aber wir haben unsere Arbeit gemacht und sind entschlossen reingegangen und sind sehr glücklich. Der Sieg gibt Selbstvertrauen und wir brauchen das. Wir sollten mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen.“

Außerdem gab es im Spiel einige Aufreger, wie etwa den Zweikampf zwischen Stojkovic und Karamoko im Strafraum. Referee Kijas hatte hier ein Foul des Rapidlers erkannt und auf Elfmeter entschieden. Eine klare Fehlentscheidung, wie die TV-Bilder zeigten, denn Stojkovic hatte klar den Ball gespielt. Der VAR und Kijas in der Review-Area hatten den Fehler erkannt und den Strafstoß zurückgenommen. Kühbauer zu dieser Szene: "Wenn dieser Elfer nicht zurückgenommen worden wäre, würde ich länger in U-Haft sitzen. Da hätte mich keiner mehr stoppen können. Dann hätte ich nämlich den Glauben an die Gerechtigkeit verloren."

>> Turbulente Szenen nach Rapid-LASK: Handgemenge nach Schlusspfiff - Ljubicic sieht Rot! <<

Barisic: "Es war heute ein wichtiger Schritt nach vorne"

Auch Rapid-Sportchef Zoran Barisic freute sich über den wichtigen Erfolg: „Es war ein sehr gutes Bundesliga-Spiel auf sehr hohem Niveau. Wir sind nicht gut ins Spiel reingestartet, aber die Mannschaft hat sich hineingekämpft, das spricht für sie. Sie hat immer mehr Kontrolle erlangt und verdientermaßen den Ausgleich erzielt. Die zweite Halbzeit war sehr offen auf beiden Seiten. Insgesamt gesehen finde ich, dass wir verdient als Sieger vom Platz gehen. Heute war nicht nur die Leistung gegen einen sehr guten Gegner gut, sondern auch das Resultat. Es war heute ein wichtiger Schritt nach vorne und die nächsten sollten und werden folgen. Ich bin optimistisch, dass wir unsere Ziele noch erreichen werden in dieser Saison.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie