Am 9. November 2019 hat Philipp Schobesberger seinen bisher letzten Einsatz für die Kampfmannschaft des SK Rapid Wien absolviert. Dann folgte eine Kreuzbandverletzung im Training, ehe der langwierige Weg zurück folgte. Im März dieses Jahres feierte der gebürtige Linzer ein Comeback bei der 2. Mannschaft, welches allerdings nur eine Viertelstunde andauerte, zog sich Schobesberger doch eine Oberschenkelverletzung zu.

Im Interview mit Sky äußerte sich der 27-Jährige über seinen aktuellen Gesundheitszustand: „Über meine Rückkehr haben wir leider schon viel zu oft und zu lange geredet. Es war von Anfang an klar, dass es eine schwere Verletzung war, wo es in der Rehabilitation auch Rückschläge gegeben hat. Ich habe schon in der zweiten Mannschaft Erfahrungen gesammelt, aber der Oberschenkel ist noch nicht da, wo er sein sollte zur Rückkehr", schildert Schobesberger.

Der Oberösterreicher hat die Freude am Fußball noch lange nicht verloren: „Es macht so viel Spaß im Training, auch wenn ich nur Teile mit der Mannschaft mitmache. Ich kann mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Für mich gibt es nur Fußball", so der Flügelflitzer.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie