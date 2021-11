Am heutigen Montag ging es für den FC Red Bull Salzburg per Charterflug nach Braunschweig und von dort dann per Bus weiter zum nächsten UEFA Champions League-Match. Am Dienstag treffen die Roten Bullen als Tabellenführer der Gruppe G auf den deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg wäre der FC Salzburg fix für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Matthias Jaissle: "Sind jetzt sicher nicht plötzlich der Favorit"

Nach drei gespielten Runden in der Königsklasse steht der FC Red Bull Salzburg mit zwei Siegen und einem Remis mit sieben Punkten an der Spitze der Gruppe G. Die beiden Salzburger Heimsiege (gegen Lille und Wolfsburg) sind die einzigen Spiele in der Gruppe G, die bisher nicht unentschieden geendet haben.

„Wir sind bisher ganz gut damit gefahren, dass wir nicht anfangen, zu rechnen – sondern uns darauf konzentrieren, unsere Art des Fußballs auf dem Platz zu bringen und frech und mutig aufzutreten. Das ist den Jungs bisher prima gelungen", sagt Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

Der Erfolg vom ersten Aufeinandertreffen spielt für den Trainer der Roten Bullen keine Rolle mehr, auch weil sich die Ausgangslage etwas verändert hat: „Was im Hinspiel war, ist vorbei. Die Partie in Wolfsburg hat damit nichts zu tun. Ich bin mir sicher, dass wir auf eine ganz andere Wolfsburger Mannschaft treffen werden. Alleine schon, weil ein neuer Trainer mit neuen Ideen im Amt ist. Das macht die Vorbereitung sicher nicht einfacher", weiß Jaissle. Mark van Bommel, im Hinspiel noch Trainer des VfL Wolfsburg, wurde vergangenen Montag als Cheftrainer abgelöst. An seiner Stelle wird die Niedersachsen künftig von Florian Kohfeldt betreut.

„Aber wir versuchen sowieso, uns in erster Linie auf unser Spiel zu konzentrieren. Auch wenn wir sehr gut in die Gruppenphase gestartet sind, sind wir jetzt sicher nicht plötzlich der Favorit. Wir spielen morgen gegen ein deutsches Top-Team, das über sehr viel Qualität verfügt. Das haben sie beim 2:0 in Leverkusen eindrucksvoll gezeigt", so Jaissle weiter.

Verteidiger Max Wöber ergänzt: „Unser Ziel ist wie immer: Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen und sind alle schon heiß darauf. Aber wir wissen auch sehr genau, gegen wen wir antreten und haben den nötigen Respekt. Uns ist bewusst, dass wir wieder auf höchstem Niveau spielen müssen, um aus Wolfsburg etwas mitzunehmen. Die Tabellensituation haben wir zwar im Hinterkopf, mehr aber auch nicht.“

Begleitet und unterstützt wird die Salzburger Mannschaft von rund 800 Fans, die in der Wolfsburg Arena mit dabei sein werden und sich in einem (ausverkauften) Sonderzug, per Flugreise sowie als Selbstanreisende auf nach Wolfsburg machen werden.

Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Knie), Kamil Piatkowski (Knöchel) und Albert Vallci (Achillessehne) sind verletzungsbedingt nicht dabei. Nicolas Capaldo fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre. Benjamin Sesko und Oumar Solet stehen wieder im Mannschaftstraining.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images