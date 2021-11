Richard Strebinger kann seinen Teamkollegen seit einiger Zeit nur von der Tribüne aus die Daumen drücken. Der Tormann des SK Rapid Wien hat in dieser Saison mit einer Schulterverletzung zu kämpfen und arbeitet zurzeit hart an einer Rückkehr. Bei seinem Comeback gegen die Admira am 11. September dieses Jahres ist die Nummer eins der Hütteldorfer auf die Schulter gefallen. Seither ist der 28-Jährige wieder zum Zuschauen gezwungen.

Richard Strebinger: "Ich bin zuversichtlich, dass ich in den nächsten Wochen ins Training zurückkehren kann"

In der Sky-Sendung Talk und Tore äußerte sich der Schlussmann der Grün-Weißen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand: "Leider hat sich ein Knochenmarksödem gebildet, aber es wird deutlich besser und ich mache Fortschritte", so Strebinger.

Wann Strebinger wieder ein Spiel absolvieren kann, ist noch völlig unklar: "Es ist nicht so einfach zu sagen, weil man bei dieser Verletzung nach dem Schmerz gehen muss", erklärt der Goalie. "Aber ich bin zuversichtlich, dass ich in den nächsten Wochen ins Training zurückkehren kann", betont der gebürtige Niederösterreicher, der sich "nicht unter Druck setzen lassen" will.

Dennoch brennt Richard Strebinger darauf, auf den Platz zurückzukehren, denn "natürlich ist es nicht ganz leiwand, wenn man der Mannschaft nur von außen die Daumen drücken kann", gesteht er.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal