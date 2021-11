Schafft der FC Salzburg bereits am vierten Spieltag der Gruppenphase den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League? Mit einem vollen Erfolg im heutigen Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg würden die Mozartstädter Historisches schaffen und erstmals in der Klubgeschichte in die K.o.-Runde der Königsklasse erreichen.

Bullen treffen auf wiedererstarkte Wölfe

Die Salzburger führen die Tabelle der Gruppe G mit sieben Punkten an. Sevilla hat als Zweiter drei Punkte auf dem Konto. Lille und Wolfsburg holten jeweils zwei Punkte. Auf irgendwelche Rechenspiele wollen sich die Bullen jedoch nicht einlassen, wie Matthias Jaissle klarstellt: "Wir sind bisher ganz gut damit gefahren, uns darauf zu konzentrieren, unsere Art des Fußballs auf den Platz zu bringen und frech und mutig aufzutreten", so der Chefcoach des FC Salzburg.

Österreichs Serienmeister ist in dieser Saison nach wie vor ungeschlagen. 21 Pflichtspiele haben die Schützlinge von Jaissle in dieser Spielzeit absolviert (18 davon wurden gewonnen). "Das ist schon eine Hausnummer", tönte der Salzburg-Cheftrainer nach dem jüngsten 2:2-Remis gegen Ried in der Liga.

Mit dem VfL Wolfsburg wartet nun aber eine wiedererstarkter Gegner, der im ersten Spiel unter Neo-Coach Florian Kohfeldt einen 2:0-Auswärtssieg gegen Leverkusen feierte. Der ehemalige Trainer von Werder Bremen stellte von einer Vierer- auf eine Dreierkette um. "Das war ein richtiges Aufbäumen von der Mannschaft", erkannte auch Matthias Jaissle. Der FC Salzburg ist also gewarnt.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Wolfsburg 2.40 | Unentschieden 3.50 | Salzburg 2.80

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.