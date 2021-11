Einen interessanten Trainingsgast durfte der SK Austria Klagenfurt am heutigen Dienstag begrüßen. Wie der Aufsteiger bekannt gibt, wird sich Collin Quaner bis auf Weiteres bei der Klagenfurter Austria fithalten. Der 30-jährige Stürmer mit Premier-League-Erfahrung bei Huddersfield Town spielte zuletzt für den FC St. Mirren in der schottischen Premiership und ist seit Juli vereinslos.

Collin Quaner mit einer Grätsche gegen Marko Arnautovic.

Aufgrund einer leichten Muskelverletzung soll der Deutsche zunächst individuell arbeiten, doch zeitnah dürfte dann der Einstieg ins Teamtraining erfolgen.

„Ich kenne Collin schon lange, habe ihn damals von Arminia Bielefeld zum FC Ingolstadt geholt. Wir haben den Kontakt über die Zeit nicht verloren und so hat sich die Möglichkeit ergeben, dass er nach Klagenfurt gekommen ist, um mit unserer Mannschaft zu trainieren. Da wir nach wie vor einige Ausfälle beklagen, profitieren beide Seiten davon, denn Collin erhöht das Niveau in den Einheiten“, wird Geschäftsführer Harald Gärtner zitiert.

Collin Quaner kickte in Deutschland für Fortuna Düsseldorf, Bielefeld, Ingolstadt, Hansa Rostock, den VfR Aalen und den 1. FC Union Berlin. 2017 wechselte er nach England zu Huddersfield Town, später zu Ipswich Town, ehe sich der 1,91 Meter-Mann im Januar 2021 in Schottland dem FC St. Mirren anschloss.

Für Quaner stehen 28 Partien in der englischen Premier League (vier Assists) sowie sechs Spiele in der schottischen Premiership (ein Tor, zwei Assists), 37 Einsätze in der englischen Championship (sechs Tore, vier Assists) und 101 Partien in der deutschen 2. Bundesliga mit 17 Toren und elf Assists in der Statistik.

„Der Kontakt nach Klagenfurt besteht schon seit einigen Wochen, ich war auch mal vor Ort und hatte mir alles angesehen. Natürlich habe ich die Entwicklung seither verfolgt und mich über das starke Auftreten der Mannschaft gefreut. Ich bin den Verantwortlichen Harald Gärtner und Matthias Imhof sowie Chefcoach Peter Pacult sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, bei der Austria zu trainieren“, betont Quaner.

von Ligaportal, Foto: IMAGO / Focus Images