Maximilian Wöber hat den FC Salzburg im heutigen Champions-League-Gruppenspiel gegen den VfL Wolfsburg mit einem überragenden Freistoßtor zurück ins Spiel gebracht. Der 23-Jährige richtete sich den Ball in der 30. Minute her, nahm aus gut 25 Metern Maß und versenkte den Freistoß sehenswert im rechten Eck. Wolfsburg-Keeper Casteels war zwar noch leicht dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern >> Das Traumtor von Wöber im Video <<

Schlussendlich feierte aber der VfL Wolfsburg einen 2:1-Heimsieg. Baku hatte den VfL in der 3. Minute in Führung gebracht. Wöber gelang in der 30. Minute der Ausgleich. Lukas Nmecha brachte die Deutschen in der 60. Minute erneut in Führung.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images