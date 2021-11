Der SK Rapid Wien gastiert heute Abend am vierten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase bei Dinamo Zagreb. Das erste Aufeinandertreffen vor 14 Tagen konnten die Hütteldorfer knapp 2:1 für sich entscheiden. Damit halten die Wiener ebenso wie Zagreb und Genk bei drei Punkten. West Ham liegt mit neun Punkten klar an der Spitze.

Kühbauer: "Uns erwartet auf alle Fälle abermals ein hartes Stück Arbeit"

„Dinamo war in Wien scheinbar überrascht, dass wir eine wirklich gute Partie geliefert haben und ich erwarte abermals eine sehr intensive Begegnung. Wir wollen alles daransetzen, dass wir ungeschlagen wieder die Heimreise nach Österreich antreten werden, wissen aber ganz genau, dass unsere Gastgeber am Donnerstag den Spieß umdrehen und sich revanchieren wollen. Uns erwartet auf alle Fälle abermals ein hartes Stück Arbeit und wir dürfen nicht nur verteidigen, sondern sollten auch unsere Chancen in der Offensive suchen", weiß Rapid-Coach Didi Kühbauer.

Robert Ljubicic, der zuletzt vom Strafsenat der Bundesliga für das nächste Meisterschaftsspiel gesperrt wurde, sagt vor dem Gastauftritt in der kroatischen Hauptstadt: „Trotz unseres Heimsieges ist Dinamo Zagreb sicher leichter Favorit, aber natürlich wollen wir wie vor zwei Wochen auftreten und auch punkten."

Auf lautstarke Unterstützung müssen die Grün-Weißen heute jedoch verzichten, da der Gästesektor in Zagreb aufgrund der Ausschreitungen in London gesperrt bleiben muss.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

D. Zagreb 1.72 | Unentschieden 3.90 | Rapid 4.60

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.