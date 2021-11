Am morgigen Donnerstag trifft der LASK im Rahmen der UEFA Europa Conference League auf den armenischen Meister FC Alaschkert. Ausgetragen wird das Europacup-Heimspiel der Linzer wieder in Klagenfurt. Aufgrund des bevorstehenden Ligaduells gegen die WSG Tirol am Sonntag um 14:30 Uhr haben sich die Linzer aber nicht für eine Anreise mit dem Bus entschieden. Der LASK wird die Reise nach Klagenfurt am Donnerstag mit dem Flugzeug antreten.

Estnische Chartermaschine bringt LASK nach Klagenfurt

Wie die Kronen Zeitung berichtet, hat der Bundesligist aus Linz eine 50-sitzige Maschine der estischen Nyxair gechartert. Diese soll planmäßig am Donnerstag um 9 Uhr in Linz-Hörsching landen, ehe sie um 10 Uhr mit dem LASK-Tross an Bord in Richtung Kärnten abheben wird.

Indes wird der Mannschaftsbus nach Klagenfurt gefahren, um die LASK-Kicker vom Flughafen zum Tageshotel sowie zum Stadion zu bringen. Nach dem Spiel geht es dann schnellstmöglich zurück zum Flughafen. Um 23:45 Uhr wird die Maschine zurück in Linz-Hörsching erwartet. Für den Charter selbst soll es dann am Freitag um 0:15 Uhr zurück nach Schweden gehen.

Eine kostspielige Angelegenheit, die sich laut Reiseexperten auf rund 30.000 Euro belaufen soll. Die Krone zitiert einen Experten aus dieser Branche: „Eher ist es mehr, da die Maschine aufgrund der späten Ankunftszeit außerhalb der Betriebszeiten des Linzer Flughafens landet.“

In diversen Fan-Foren sorgt die vom LASK gewählte Variante der Anreise für Unverständnis. "Mit dem Flieger nach Klagenfurt...Keine Trainingseinheit rechtfertigt das", schreibt etwa ein User im Austrian Soccer Board. "Dieser Flug ist schon ein starkes Stück...von den Kosten, Umweltgedanken bis hin zur nicht bzw. kaum vorhandenen Zeitersparnis totaler FAIL", so ein weiterer Anhänger des LASK. "Höchst entbehrlich" nennt ein anderer User den Flug des LASK nach Klagenfurt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal