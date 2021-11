Die SV Guntamatic Ried lädt am Samstag, dem 20. November, beim Bundesliga-Spiel gegen Hartberg zum Jugendtag in die „josko ARENA“ in Ried ein. Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre (Jahrgang 2003) bekommen für dieses Spiel im Onlineshop, in der SVR-Geschäftsstelle und an den Abendkassen ein Gratis- Ticket für den Stehplatz West. Das Match wird um 17.00 Uhr angepfiffen.

„Mit diesem Angebot wollen wir die Jugendlichen für die SV Guntamatic Ried und für den Fußball begeistern. Wir würden uns sehr freuen, wenn trotz 2G möglichst viele Jugendliche diese Aktion nützen und miterleben, wie großartig die Stimmung bei uns in der ‚josko ARENA‘ ist“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Foto: SVR/Schlosser