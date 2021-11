Es wäre schon eine große Sensation, wenn der SK Sturm Graz heute Abend etwas Zählbares aus San Sebastian mitnehmen würde. Die Grazer treten am vierten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Europa League bei Real Sociedad an. Im ersten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen konnte Sturm lange ein 0:0 halten, ehe ein Fehler des zuvor sehr stark agierenden Siebenhandl die knappe Heimniederlage besiegelt hatte.

"Ein Erfolgserlebnis gegen den spanischen Tabellenführer würde etwas auslösen"

Christian Ilzer hielt am Mittwoch fest, dass man an die Leistung vom Hinspiel anknüpfen wolle: "Wir haben es mit unserer Spielweise geschafft, dass sie nicht zu Chancen im Minutentakt gekommen sind", erinnert sich der Sturm-Trainer an die Partie vor zwei Wochen.

Wenn die Steirer im Europacup überwintern wollen, dann sind Punkte langsam aber sicher Pflicht. Nach drei Spieltagen hält Sturm bei null Punkten. AS Monaco hat als Tabellenführer sieben Zähler auf dem Konto. Real Sociedad hält bei fünf, PSV Eindhoven bei vier Punkten.

Die jüngsten vier Pflichtspiele hat der SK Sturm Graz verloren. Umso mehr würde ein Erfolgserlebnis gegen einen schier übermächtigen Gegner guttun: "Ein Erfolgserlebnis gegen den spanischen Tabellenführer würde etwas auslösen, das uns sicher Kraft geben würde, um aus dieser Negativserie wieder rauszukommen", ist Ilzer überzeugt.

