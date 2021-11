Endlich wieder Europacup, wird sich der LASK denken. Während es in der heimischen Meisterschaft überhaupt nicht nach Wunsch läuft, liefern die Linzer im Europacup regelmäßig ab. Mit einem vollen Erfolg heute Abend gegen Alaschkert sowie einem gleichzeitigen Sieg von Maccabi Tel Aviv gegen HJK Helsinki wäre ein Überwintern im Europacup bereits fixiert.

LASK tritt mit "Rumpfkader" an

„Die Ausgangslage ist klar: Mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis können wir einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Das motiviert uns sehr und ist ein großes Ziel. Morgen wollen wir vor dem Tor effizienter auftreten und hinten zu Null spielen", sagt Andreas Wieland.

Der LASK-Coach hat aber nach wie vor mit personellen Problemen zu kämpfen. Gegen Alaschkert muss ein "Rumpfkader" herhalten, stehen doch lediglich 13 Feldspieler sowie drei Torhüter zur Verfügung. Mit Schmidt, Monschein, Flecker und Letard kehren zwar vier Spieler zurück.

Dafür wurden mit Karamoko und Grgic zwei weitere Kicker positiv auf Corona getestet. Zudem fällt James Holland wegen einer Wadenverletzung aus. Jan Boller wiederum fehlt wegen einer Gelbsperre.

