Einmal mehr konnte der LASK sein Europacup-Gesicht zeigen und einen vollen Erfolg im internationalen Wettbewerb einfahren. Die Linzer feierten am vierten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Europa Conference League einen 2:0-Heimsieg gegen den armenischen Meister Alaschkert Martuni. Damit steht bereits zwei Spieltage vor Schluss fest, dass die Linzer in der Conference League überwintern dürfen.

Aus den Top Zwei sind die Oberösterreicher in der Gruppe A nämlich nicht mehr zu verdrängen. Der Gruppensieger steht fix im Achtelfinale, der Zweite der Gruppe muss im Februar in einer Zwischenrunde gegen einen Dritten der Europa League antreten.

Andreas Wieland freut sich über das Ergebnis und resümiert: „Ich freue mich für die Mannschaft, den Verein und die Fans, dass wir es geschafft haben, zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte europäisch zu überwintern. Die Personalsituation vor dem Spiel war sehr herausfordernd, doch die Jungs haben das sehr gut gemacht, eine gute Leistung gezeigt und am Ende einen verdienten Sieg eingefahren. Besonders freut es mich auch, dass heute hinten die Null steht", so der LASK-Coach.

Leckerbissen sei es aber keiner gewesen, gestand Wieland, der sich vor allem für Doppeltorschütze Keito Nakamura freute. "Die Kritik war groß, dass die Stürmer nicht netzen. Heute hat ein Stürmer getroffen, deshalb freut es mich umso mehr für Keito", führte Wieland aus.

Die Zielsetzung für die nächste Partie in der Bundesliga (zu Hause gegen die WSG Tirol) ist für Wieland klar: "Jetzt muss es in der Meisterschaft auch klappen", weiß der LASK-Coach.

Auch Thomas Goiginger hielt im Sky-Interview fest, dass es "kein unglaublicher Leckerbissen" gewesen sei. "Aber wir haben versucht, mit dieser Personaldecke alles herauszuholen", so Goiginger weiter. Die Chancenverwertung ließ aber auch heute zu wünschen übrig: "Wir hätten noch mehr Chancen gehabt, die wir aber leider nicht genützt haben", haderte Goiginger.

Auch Peter Michorl war nicht restlos zufrieden: "Der Sieg muss viel höher ausfallen, wir haben es bis zum Schluss spannend gemacht", berichtete der Spielmacher der Linzer. Dennoch sei der Sieg "hochverdient" gewesen. "Rumpftruppe bedeutet nicht, dass wir eine schlechte Mannschaft haben", stellte Michorl klar.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal