Nichts zu erben gab es für den SK Rapid Wien am gestrigen Donnerstag gegen Dinamo Zagreb. Die Hütteldorfer verloren am vierten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League verdient 1:3. Damit sind die Aufstiegschancen wieder gesunken, wenngleich auch noch der Vorstoß auf Platz zwei möglich wäre. Der Rückstand auf die zweitplatzierten Kroaten beträgt nur drei Punkte.

Didi Kühbauer: "International ist in Ordnung zu wenig"

„Im Fußball ist alles möglich. Wir wollen noch gute Spiele abliefern und es sind noch Punkte zu verteilen", betonte Didi Kühbauer nach dem Spiel gegenüber Sky. Der Burgenländer habe einen "couragierten Auftritt" seiner Mannschaft gesehen. „Ich denke, dass Punkte durchaus drinnen gewesen wären, weil die Leistung in Ordnung war. Aber international ist in Ordnung zu wenig", weiß der 50-Jährige.

Über die Auftritte der Debütanten Martin Moormann, der nach einem Zusammenprall mit Aiwu aber frühzeitig ausgewechselt werden musste, und Leo Querfeld zeigte sich Kühbauer erfreut: „Moorli hat sich leider verletzt, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Auch Leo hat für mich sehr viel Ruhe ausgestrahlt. In den Kopfballduellen war er fast immer Sieger. Er hat seine Sache auf diesem Niveau sehr gut gemacht."

Max Hofmann: "Es war einfach zu brav und bei den Toren zu billig angestellt. Leider verdient verloren"

Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann fand nach der Niederlage deutliche Worte: „Wir haben echt gut begonnen, genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Besser geht's nicht und dann stellen wir uns bei den beiden Gegentoren schülerhaft an. Das sind zwei Doppelpässe, die wir auf der Seite durchbekommen und auf einmal bist du hinten. Das haben wir viel zu schlecht verteidigt, auf dem Niveau wird das dann gleich bestraft.“

Hofmann sprach von einem "braven Auftritt", doch im Endeffekt sei es zu wenig gewesen, um etwas mitzunehmen. „Im Großen und Ganzen waren es drei Schüsse aufs Tor und die waren alle drinnen. Das ist bitter. Es war einfach zu brav und bei den Toren zu billig angestellt. Leider verdient verloren."

Über die Ausgangslage in der Gruppe sagt Hofmann: „Natürlich wäre es einfacher gewesen, wenn wir da was mitgenommen hätten, aber wir haben noch zwei Spiele. Vielleicht haben wir noch ein Endspiel in Genk, das wollen wir auf jeden Fall, das haben wir uns verdient. Da müssen wir alles reinhauen. Es gibt nichts Schöneres als noch ein Endspiel zu haben und weiterzukommen.“

Für das nächste Heimspiel in der Europa League gegen West Ham hat der 28-Jährige ein gutes Gefühl: „Wir haben auswärts ein gutes Spiel gemacht gegen West Ham. Ich glaube, dass wir Zuhause vor vollem Haus auf jeden Fall in der Lage sind, dass wir gewinnen.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie