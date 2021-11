Der FC Red Bull Salzburg muss im morgigen Bundesliga-Spiel gegen Austria Wien auf Cheftrainer Matthias Jaissle verzichten. Wie der Serienmeister am Freitagnachmittag bekannt gibt, wurde der deutsche Coach am gestrigen Donnerstag im Zuge einer Routinekontrolle des Klubs positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich deshalb - mittlerweile mit leichten Symptomen - in Quarantäne.

Beim morgigen Spiel wird deshalb Co-Trainer Florens Koch die Aufgaben von Matthias Jaissle übernehmen.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images