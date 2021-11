Am morgigen Samstag empfängt der FC Flyeralarm Admira in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu Hause die SV Ried. Beide Klubs haben nach 13 ausgetragenen Ligapartien 14 Punkte auf dem Konto. Parallelen gab es auch am vergangenen Wochenende, als die Admira ein 3:3-Remis gegen Klagenfurt erkämpfte. Die SV Ried wiederum holte gegen Tabellenführer Salzburg spät ein 2:2-Unentschieden.

Andreas Herzog: "Wollen jetzt wieder voll anschreiben"

Andreas Herzog betont vor dem Heimspiel gegen die Rieder: „Wir haben aus den letzten zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Deswegen wollen wir jetzt wieder voll anschreiben. Gegen Ried wird es aber nicht leicht. Wir kennen ihre Qualitäten. Sie haben zuletzt gegen Sturm und Salzburg sehr gut gespielt. Wir sind auf die Aufgabe sehr gut vorbereitet und wollen das Heimspiel unbedingt gewinnen.“

Youngster Luca Kronberger sagt: „Die Rieder werden nach ihrem Remis gegen Salzburg und dem Erfolg im Cup gegen Sturm mit breiter Brust zu uns kommen. Ich glaube aber, dass wir die spielerisch stärkere Mannschaft sind. Wir müssen auf ihr Umschaltschaltspiel aufpassen, unsere Stärken auf den Platz bringen und kämpferisch dagegenhalten.“

Bisher duellierten sich Admira und Ried in der Bundesliga 57 Mal. 13 Duelle konnten die Südstädter davon gewinnen, 20 Partien endeten remis. In 24 Begegnungen hatten die Panther jedoch das Nachsehen. Im ersten Saisonduell am 7. August musste sich die Herzog-Elf in Ried knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Joseph Ganda (Knieverletzung), Dominik Starkl (Knöchelverletzung), Ilay Elmkies (Oberschenkel- Verletzung), Filip Ristanic (Leiste) sowie der Gesperrte Leonardo Lukacevic (Gelb-Rot) stehen dem Trainerteam nicht zur Verfügung.

