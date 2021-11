Für den in der Bundesliga nach wie vor ungeschlagenen Tabellenführer FC Red Bull Salzburg geht es am Samstag in der 14. Runde zum FK Austria Wien. Die Veilchen sind in der laufenden Saison zu Hause ungeschlagen und wollen diese Serie auch gegen die schier übermächtigen Bullen fortsetzen. Salzburg wiederum wird nach der ersten Saisonniederlage gegen Wolfsburg auf Wiedergutmachung aus sein.

Austria hofft auf Sensation - Salzburg ohne Cheftrainer Jaissle

Die Austria hofft, dass die Heimserie fortgesetzt werden kann: "Wir sind zu Hause ungeschlagen und hoffen, dass wir das auch am Samstag noch bleiben", so Trainer Manfred Schmid. Der Austria-Trainer sieht seine Truppe "in der Verlosung um die ersten sechs Plätze dabei."

Von seiner Mannschaft erhofft er sich "ein Topspiel. Ich glaube, es ist für unsere Truppe eine wunderbare Aufgabe, gegen eine Champions-League-Mannschaft zu spielen. Jeder kann sich gegen die Besten in der Liga zeigen", betont Manfred Schmid.

Sportchef Manuel Ortlechner glaubt bei einem perfekten Spielverlauf sogar an die ganz große Sensation: "Wenn viele Komponenten zusammenspielen am Samstag, ist es sogar möglich, dass man so überrascht, dass man als Sieger vom Platz geht."

Red Bull Salzburg muss ohne Cheftrainer Matthias Jaissle auskommen. Der Cheftrainer der Bullen wurde am Donnerstag im Zuge einer Routinekontrolle positiv auf Corona getestet. Er wird in der Generali-Arena von seinem Co-Trainer Florens Koch vertreten.

Die Mozartstädter können jedenfalls auf eine starke Serie gegen die Austria bauen: Salzburg ist seit neun Bundesliga-Partien gegen die Veilchen ungeschlagen (acht Siege, ein Remis).

Brenden Aaronson sagt zur bevorstehenden Aufgabe: „Die Austria hat das letzte Heimspiel gegen Ried gleich mit 4:1 gewonnen, ist also sicher gut drauf und wird gegen uns mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Dass es gegen sie schwierig ist, haben wir ja schon in der ersten Begegnung in Salzburg gesehen, wo wir nur knapp gewonnen haben und bis zur letzten Minute gefordert wurden. Außerdem haben sie nach uns die wenigsten Gegentreffer aller Klubs erhalten, was bedeutet, dass sie vor allem defensiv gut arbeiten. Für uns wird am Samstag wichtig sein, dass wir die Spannung aus der Champions League auch in die Bundesliga mitnehmen und hoch konzentriert ins Match gehen."

