Nur zehn Tage nach dem Aufeinandertreffen im ÖFB-Cup-Achtelfinale treffen der LASK und die WSG Tirol am Sonntag in der 14. Runde der Bundesliga aufeinander. Die Linzer wollen nach dem Sieg gegen Alaschkert in der Europa League nun endlich auch in der Liga ein Erfolgserlebnis einfahren. Dort liegen die Athletiker nämlich auf dem letzten Platz.

LASK will in der Liga endlich wieder anschreiben

„Wir haben einen wichtigen, einen entscheidenden Schritt im Europacup gemacht, das ist sehr erfreulich. Gleichzeitig ist klar, dass wir in der Meisterschaft gefordert sind, gute Leistungen zu bringen und anzuschreiben. Natürlich ist in der aktuellen Situation Druck da, aber die Mannschaft macht das gut, nimmt den Kampf Spiel für Spiel an und zeigt Moral. Jetzt wollen wir uns auch in der Liga wieder für unseren Einsatz belohnen", sagt LASK-Coach Andreas Wieland.

Die Personalsituation beim LASK ist nach wie vor sehr angespannt: Neben den verletzten Filipovic, Holland und Lawal fallen auch die erkrankten Goiginger, Grgic, Karamoko und Maresic aus. Balic, Raguz sowie Wiesinger sind fraglich.

WSG-Coach Thomas Silberberger meint vor dem Duell in der Liga: „Das Cupspiel hat uns bezüglich Schwere der Aufgabe die Augen geöffnet – auch wenn der LASK aktuell am letzten Tabellenplatz liegt. Die erste Hälfte vom Cup ist noch nicht vergessen. Da haben wir schon gesehen, wie extrem schwer wir uns tun, wenn wir den LASK in die Gänge kommen lassen. Das gilt es am Sonntag zu vermeiden. Aber wir fahren schon nach Linz, um zu punkten – weil es tabellarisch eine gute Sache für uns wäre und wir natürlich dranbleiben wollen. Ich erwarte eine Reaktion.“

