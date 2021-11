Drei Tage nach dem Auftritt in der Europa League gegen Dinamo Zagreb gastiert der SK Rapid Wien in der 14. Bundesliga-Runde beim WAC. Die Kärntner haben einen Lauf, konnten die jüngsten vier Ligapartien allesamt gewinnen. Rapid wiederum ist in der heimischen Meisterschaft sei vier Partien ungeschlagen, liegt in der Tabelle aber fünf Punkte hinter den Wölfen aus dem Lavanttal.

Kühbauer: "Der WAC ist zweifelsohne eine gute Mannschaft"

Rapid-Coach Didi Kühbauer sagt vor dem Gastauftritt im Lavanttal: „Unsere Gastgeber möchten ihre Serie sicher ausbauen, aber trotz der Niederlage in Zagreb sind wir gut drauf und wollen die Punkte holen. Der WAC ist zweifelsohne eine gute Mannschaft. Wir werden nach dem Match gegen Dinamo nun alle Kräfte sammeln und wollen ein gutes Spiel abliefern. Die Aufgabe ist schwierig, aber wir wollen alles, was in uns steckt, reinlegen, um auch in der Meisterschaft auswärts erstmals voll zu punkten."

Max Hofmann fügt hinzu: „Die Erinnerungen an das letzte Gastspiel beim WAC sind natürlich wunderschön, aber derzeit sind die Kärntner in einem richtigen Lauf und wir werden alle Kräfte bündeln müssen, um drei Punkte zu holen. Ein voller Erfolg beim WAC vor der Länderspielpause würde uns auch in der Tabelle wieder in Richtung der Plätze bringen, wo wir hingehören. Uns muss bewusst sein, dass wir uns am Sonntag im Vergleich zur Europacup-Partie bei Dinamo steigern müssen, dazu sind wir auch in der Lage. Wir wollen endlich auch in der Meisterschaft den ersten Auswärtssieg feiern und nicht nur knapp dran sein wie zuletzt in Klagenfurt oder Hartberg."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WAC 2.30 | Unentschieden 3.60 | Rapid 2.75

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.