Die für Sonntag angesetzte Bundesliga-Partie zwischen dem SCR Altach und SK Sturm Graz (14:30 Uhr) könnte abgesagt werden. Der Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle bei Sturm Graz. Vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Real Sociedad war Kelvin Yeboah positiv getestet worden. Der 21-Jährige muss seine Quarantäne in Spanien verbringen.

"Update aus Vorarlberg: Bei den zusätzlichen Antigen-Tests am heutigen Samstag sind mehrere Spieler und Betreuer des SK Sturm positiv auf COVID-19 getestet worden. Ob das Spiel gegen Altach am Sonntag wie geplant stattfinden kann, wird bis morgen mit der Bundesliga geklärt", gibt der Verein am Samstagabend bekannt.

"Die Situation ist angespannt, weil wir doch viel mit den Positiven (Gazibegovic, Yeboah) in Kontakt waren", wurde Sturm-Sportchef Andreas Schicker am Samstag in der Kronen Zeitung zitiert.

Am Freitag hatte Sturm einen Flieger gechartert, der den Klub vom Baskenland nach Friedrichshafen gebracht hat. Von dort ging es weiter ins Ländle.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller